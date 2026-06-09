フランス当局は、ゲーム機「ニンテンドースイッチ」のコントローラーの不具合をめぐり、消費者に十分な情報提供をしなかったとして、任天堂のヨーロッパ法人に3500万ユーロ（約65億円）の制裁金を科すと発表しました。任天堂側は支払いを受け入れたということです。コントローラーを操作していないのに、キャラクターが予期せぬ動きをする不具合が指摘されていました。