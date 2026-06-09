放送大名誉教授の高橋和夫氏と、元陸上自衛隊中部方面総監の山下裕貴氏が８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、緊迫する中東情勢について議論した。高橋氏は、イランが７日に行ったイスラエルへのミサイル攻撃について、イスラエルが先だってレバノンの首都ベイルート南郊を攻撃したことから、「『撃たざるを得なかった』というのがイラン側の感覚だろう」と述べた。山下氏は、攻撃の応酬が続く現状に触れ、「米国が強