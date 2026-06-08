フィリピン南部・ミンダナオ島沖で発生したマグニチュード8.2の地震。建物の倒壊などが相次ぎ、ロイター通信によると、これまでに32人が死亡したということです。この地震の影響は、日本にも…。気象庁は、茨城県から沖縄県にかけ、太平洋沿岸に一時、津波注意報を発表。津波は、宮崎港など広い範囲で観測されました。