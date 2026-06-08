中国の習近平国家主席は8日、北朝鮮の平壌（ピョンヤン）で金正恩（キム・ジョンウン）総書記と会談し、中朝の連携強化と結束を確認しました。習主席は7年ぶりに平壌を訪問し、金総書記と2025年9月以来の会談を行いました。中国外務省によりますと、習主席は会談で「国際情勢がいかに変化しても、中朝の伝統的友好を重視する確固たる立場は変わらない」と強調しました。その上で、外交や治安、軍事分野の交流強化や、経済分野など