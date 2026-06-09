漫画『ブルーロック』のコミックス全世界累計発行部数が6000万部を突破したことが発表された。また、本日6月9日は「ブルーロックの日」として、24時間限定で全巻無料キャンペーンを実施し、漫画アプリ「マガジンポケット」では、単行本化されていない最新話まで読むことができる（※最新話は有料）。あわせて漫画担当のノ村優介が描いた潔の特別イラストが公開された。【画像】ドヤ顔の潔（笑）公開された『ブルーロック