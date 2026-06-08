ミドルズブラに所属した元アカデミー選手のアンソニー・レントン氏が27歳で亡くなった。『Daily Mail』が伝えている。同氏はミドルズブラの下部組織で育ち、2017年4月に18歳でプロ契約を締結。しかし、そのわずか数カ月後に白血病と診断された。将来を期待されたMFだったが、病との闘いにより現役続行を断念せざるを得なかった。それでもサッカーへの情熱を失うことはなく、クラブとの関係を保ち続けたという。ミドルズブラは公式