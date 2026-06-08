2026年ワールドカップで最も注目すべき“シンデレラストーリー”かもしれない。人口わずか約18万5000人のカリブ海の島国キュラソーが、史上最小の出場国として世界最高峰の舞台に挑もうとしている。『The Athletic』によると、キュラソー代表は母国のビーチで裸足のトレーニングを実施。砂浜で腕立て伏せを行い、ボールを蹴りながら海へ飛び込むなど、開放的な環境で調整を続けてきたという。また窓ガラスのない古いスクールバスで