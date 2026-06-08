プレミアリーグのマンチェスター・シティがFWの獲得を検討している。『GIVEMESPORT』によると、ターゲットはエヴァートンに所属するイリマン・エンディアイエ。26歳のセネガル代表FWで、開幕が近づくW杯にも出場予定だ。ポジションはWG。今季のエヴァートンでは両サイドで起用され、リーグ戦32試合で6ゴール3アシスト。アフリカネイションズカップ以外での離脱はなく、フルシーズンを通してチームに貢献している。シティはサビーニ