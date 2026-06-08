各地で、クマが相次いで目撃されていますが、栃木県・宇都宮市内に出没したクマについて目撃情報などを整理します。8日午前2時過ぎ、オリオン通り商店街に設置された防犯カメラがその姿をとらえました。飲食店などが立ち並ぶエリアで当時、この時間帯でも人通りがありました。こうしたクマの目撃情報は警察に40件以上、宇都宮市には少なくとも13件寄せられています。■生活圏で相次ぎ確認市が公開している土曜日から3日間の目撃情