ファミリーマートが重要指名手配の情報提供を呼びかける動画を放映です。警察庁の重松弘教刑事局長は8日、広報活動に協力するファミリーマートなどに対し、感謝状を贈りました。動画は9日から全国約1万1000店舗の電子看板「ファミマTV」で放映されます。朝や昼には警察庁推奨の「特殊詐欺対策アプリ」の利用を呼びかけ、深夜には「重要指名手配」の容疑者への情報提供を求めるということです。全国で1日約1500万人が来店するファミ