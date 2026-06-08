女優の本田翼が６日に自身のインスタグラムを更新。私服ショットを公開した。「私服最近バナナを平らに潰してヨーグルトに蜂蜜混ぜて溶かした苦めのチョコレートをかけて冷凍にしたものを作って食べてます、おいしいアイスの替わりに＃ｏｏｔｄ＃私服」と投稿。夜の暗さに映える、メガネをかけた白のワンピース姿を披露。ほかにも、自作のアイス替わりのスイーツを公開した。この投稿に「天使が下界に舞い降りてる