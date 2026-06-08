８日、記念撮影に臨む習近平氏と彭麗媛夫人（左側）、金正恩氏と李雪主（リ・ソルジュ）夫人。（平壌＝新華社記者／申宏）【新華社平壌6月8日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人は8日夜、朝鮮・平壌の「木蘭館（モンラングァン）」で開かれた金正恩（キム・ジョンウン）労働党総書記・国務委員長主催の歓迎宴に出席した。８日、歓迎宴であいさつする習近平氏。