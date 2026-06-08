8日午後11時42分ごろ、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は天草灘で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、鹿児島県の薩摩川内市甑島です。【各地の震度詳細】■震度1□鹿児島県薩摩川内市甑島気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお