女優の久間田琳加が６日付で自身のインスタグラムを更新。夏の装いを披露した。「私には夏が来たのだ♡隠れりんか丈の日！」と投稿。シャネルのバッグに大きなスリットが入った黒のキャミソールワンピースで涼しげな姿を披露した。この投稿に「えぐいまじで」「美しさがでてる」「可愛くて病みつきになりそう」「隠れりんか丈おしゃれすぎる」「ダークりんくまは反則です！」といった声が寄せられた。