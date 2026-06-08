技術が進歩し、輸出が増加し、応用シーンが拡大し続けているのを背景に、中国の3Dプリンターは今、実験室から工業生産や一般消費者市場に向けて加速度的に進出しており、産業は急発展の新たな段階に突入している。今年に入り、消費者向け3Dプリンターは、コストパフォーマンスや使いやすさといったメリットを武器に、消費者の間で人気を高めている。多くの人々が抱く3Dプリンターは「とにかく大きい」というイメージと異なり、消費