ボートレース蒲郡の「中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦」が９日、開幕する。一色颯輝（２４＝愛知）がエンジン抽選で引いたのは、２連率３１％の５２号機。Ｓ特訓を終えると「特徴がない感じ。天候なのか、エンジンなのかは分からないけど、もさっとしている。良くも悪くもないので、スムーズさや押し感が欲しい」とペラ調整に取りかかった。２０２６年後期勝率は５・２３と、自身初の５点台をマーク。成長著しい