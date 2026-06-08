セクシュアル・マイノリティー（性的少数者）の権利と尊厳を求めて各地で行われている『プライドパレード』を、日本で初めて実現させたゲイの人権活動家・南定四郎さん（94）。その半生を記録したドキュメンタリー映画『熱狂をこえて』の舞台挨拶が行われ、『プライドパレード』開催のきっかけなどを明かしました。本作は、1994年に日本初のプライドパレードを立ち上げた南さんの半生を通して、日本のプライド運動の原点などが記録