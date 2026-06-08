「プロレス・ＤＤＴ×新日本」（８日、後楽園ホール）新日本プロレスとＤＤＴによる「一面対抗戦」が昨年に続き開催され、今年は５対５の勝ち抜き団体戦が行われた。矢野通（４８）と高木三四郎（５６）による大将戦に突入したが、ＤＤＴ側の“凶器”としてＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介、３１）が電撃登場。しかし、新日本＆米ＡＥＷの３団体所属でもある竹下を新日本側も投入し、どっちつかずの立場とな