神戸市で腹部と左目に刃物が刺さった状態で倒れている男性が見つかりました。【映像】「コンテナから足が見えている」 神戸市で男性死亡警察によりますと、午後1時半ごろ、神戸市須磨区若宮町で、「コンテナから足が見えている」と通報がありました。倒れていたのは50代から60代くらいの男性で、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。男性の腹部と左目には刃物が刺さっていました。警察は身元の特定を急ぐとともに
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