ＴＢＳ「ＣＤＴＶライブ！ライブ！」が８日に放送され、登場した平成を代表する歌姫の変わらない姿が話題となった。青春ソングＳＰライブでｈｉｔｏｍｉ（５０）が登場。「ＬＯＶＥ２０００」（２０００年）を歌唱し、盛り上がりまくった。４人のママが、明るい髪色、黒のふんわりワンピ姿で、透きとおった美声を響かせた。１６７ｃｍ細身のビジュアルも健在。ネットでは「久しぶりに見た」「ｈｉｔｏｍｉの声の変わら