ボートレースまるがめの「ヴィーナスシリーズ第５戦マクール杯」は８日、３日目を開催した。三嶌さらら（２２＝香川）はこの日、４Ｒ３号艇の１回走り。コンマ１３のＳからまくり攻勢に出たものの、ターンが流れて４着。それでも４走１、３、２、４にまとめ、予選最終日の４日目は２走８点目標の勝負駆けに挑む。２連率２６％の１９号機は「回らない気象だったけど、自分の好きな体感で良かった。足的に中堅でもレースできま