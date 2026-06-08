産業競争力強化法の改正案が5月29日、参議院本会議で可決・成立した。経済産業相による投資計画の確認を受けた場合に投資額の7％を法人税額から控除する税額控除か、減価償却費を初年度に一括計上するかを選べる。施行は3カ月以内の予定だ。 具体的には、機械や工場の建物など、15％以上の利益率が見込まれる投資額35億円以上、中小企業は同5億円以上が対象となる。また、育児や介護などと仕事が両立できるよう環境作りのための
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