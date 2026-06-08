【バンコク共同】タイ警察は7日、首都バンコク近郊のスワンナプーム国際空港で、カンボジアに拠点を築く特殊詐欺組織の一つで主犯格だった疑いがある日本人の男（31）を拘束した。捜査関係者が8日明らかにした。強制送還する方針。捜査関係者によると、男はスガワラ・タカフミ容疑者。組織は日本で偽の求人を出してカンボジアに人員を集め、大規模に詐欺の「かけ子」をさせていた。日本側から男がタイにいるとの情報提供があり