【ニューヨーク共同】週明け8日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反発し、午前10時現在は前週末比115.53ドル高の5万0982.31ドルを付けた。前週末に700ドル近く下落した反動で、値頃感が出た銘柄への買い注文が先行した。