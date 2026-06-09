8日、ヨルダン川西岸で、着弾したイランのミサイルのそばに立つイスラエル人入植者（ロイター＝共同）【エルサレム、イスタンブール共同】イラン革命防衛隊は7日、イスラエルに弾道ミサイルを発射した。米イスラエルとの4月の停戦後初めて。イスラエル軍は8日、イランの西部や中部にある軍事目標や南西部の石油化学施設を空爆し、イランもイスラエル北部の同種施設をミサイル攻撃するなど応酬が続いた。トランプ米大統領は攻撃停