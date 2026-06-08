巨人の田中将大投手（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。翌9日からの楽天との3連戦（楽天モバイル最強パーク）に向けて“投手会”を行ったことを報告した。「遠征に帯同している投手達で食事に行ってきました！」とつづり、焼き肉店と思われる店内での集合ショットを投稿。同じく元楽天の則本やライデル・マルティネスらと笑顔でサムアップを決めている。「交流戦も残り1週間となりました」とボールの絵文字を添えて