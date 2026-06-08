ラグビー・ＮＴＴリーグワン５季目は、神戸が初優勝を果たしてシーズンを締めくくった。３季ぶりの優勝を目指した東京ベイは、２季連続で進んだ決勝で１３―２２の惜敗。悲願に一歩届かず、ＳＨ岡田一平は「前半はいいプレッシャーをかけられていたけど、試合が終わってみたら前半にもっと得点を取ることができたんじゃないかと思う」と、悔しさをにじませた。今季、飛躍の年を迎えた１人が、入団１０年目の３２歳、ＳＨ岡田だ