中東情勢の悪化を受けて肥料や燃油が高騰する中、G7＝主要7か国の農業大臣は臨時の会合を開き、引き続き農業への影響を注視することを確認しました。G7=主要7か国の農業大臣が集まる会合はきょう（8日）、オンラインで開かれました。肥料をめぐっては、およそ4割が中東産であることから、ホルムズ海峡の封鎖を受けて国際的な価格が高騰しています。これを受け、会合では各国が農業事業者に行っている支援体制が共有されました。そ
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