7人組グループ・IMP.の基俊介さん（29）が5日、佐々木美玲さん（26）、落合モトキさん（35）とともに主演する舞台『ぴーすおぶせーふ』の初日公演前の取材会に登場しました。一部メンバーの“塩対応”について明かしました。舞台は、“国会占拠事件”を解決に導いた3人が再び、不可解な事件に巻き込まれてしまう会話劇です。取材会で、舞台の見どころを聞かれた佐々木さん。「えー…」と回答に困っていると、それを見た基さんが「