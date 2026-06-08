お笑いコンビ、リンダカラー∞が７日、公式ＹｏｕＴｕｂｅ「リンダカラー∞のロックスター３」を配信。紅一点メンバーのりなぴっぴが上京してから約１０年で１６回も転居している壮絶な理由を明かした。メンバーのＤｅｎとたいこーを生徒役に、ホワイトボードに居住した１６カ所をつづりながら、授業風に自身の遍歴を説明した。高校卒業後に故郷の山形から上京し、ラーメン屋を営む会社に就職すると、まずは渋谷区笹塚の社宅