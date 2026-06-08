ボートレースからつの「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ唐津」が９日に幕を開ける。好メンバー揃いの今シリーズ、地元有力株の深川真二と近況好調な高田明（４１＝佐賀）が遠征勢を迎え撃つ。高田が手にしたのは、機率３４％の４７号機。「伸びで下がることはないし、乗り心地も悪くない。レースしやすそう」とまずまずの手応え。「からつはマイナスの方がいいと思うので、マイナスで合わせる」と、しっかり手の内に入れて