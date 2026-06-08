オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、ウズベキスタン代表との国際親善試合について言及。FIFAワールドカップ2026本大会に向けて、コンディションを上げていく方針を示した。7日、オランダメディア『Voetbal Primeur』が同指揮官のコメントを伝えている。2大会連続12回目の本大会出場を果たしたオランダ代表は、本大会前に2試合のテストマッチを予定しており、すでに3日に行われたアルジェリア代表（●：0−1）との