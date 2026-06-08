2026年6月4日、中国のポータルサイト・捜狐に「『新テニスの王子様』最新の展開にネット騒然」と題した記事が掲載された。記事は、「子どもの頃に『テニスの王子様』を読んで、越前リョーマはかっこいい、手塚国光は強い、不二周助はどこか神秘的だと感じていた人も多いだろう。作中にはすでに非現実的な技が登場していたものの、当時はまだ何とか現実のテニスの延長線上だと思い込むことができた。しかし『新テニスの王子様』は、