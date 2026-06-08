任天堂は8日、新作情報などを告知する動画「Nintendo Direct 2026.6.9」を9日の午後11時から配信すると発表した。任天堂は昨年6月に発売した新型ゲーム機「Nintendo Switch 2」を発売。ちょうど1年を経過した中で迎える待望の「ニンダイ」となる。任天堂公式Xでは「2026年後半に発売するタイトルを中心に、Nintendo Switch 2 / Nintendo Switchソフトの情報をお届けします。配信時間は約50分です」と説明した。SNSでは「ニ