Microsoftは人権関連ページを更新し、イスラエル軍の情報機関である8200部隊によるMicrosoft Azureの利用を巡る調査結果と、国家安全保障機関との取引における人権管理の強化策を公表しました。Technology & Human Rights | Microsoft CSRhttps://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/human-rightsMicrosoft to tighten human rights measures after inquiry into Israel’s use of its tech | Microsoft | The