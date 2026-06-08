８日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、気象コーナーで関東甲信や東海地方が梅雨入りしたことを伝えた。気象予報士の細川栞さんが関東甲信、東海や近畿、中国、九州北部などの梅雨明けが７月１９日頃になりそうと伝えたことを受け、キャスターの大越健介氏は「この梅雨入りというのは単に季節が移ろっていくステージを言うのではなくて、これから大雨の季節ですよ。十分、注意してくださ