X（旧Twitter）と深く連携して稼働する生成AIモデルのGrok。同AIモデルを使って仮想世界を作ってみると、4日で滅亡する。そんな研究結果が、米AI企業のEmergence AIから発表された。ChatGPTやGeminiなどを使って同様のシミュレーションを行い、その他のAIモデルでも世界の崩壊を確認したが、Grokは最速で滅亡してしまった。 放火や傷害などを禁止する一定のルールを課した上で、どのような世界を統治していくのかを