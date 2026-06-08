演歌歌手の水森かおり（52）が8日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）にゲスト出演し、ご当地ソングへの思いを語った。各都道府県のご当地を歌い、「ご当地ソングの女王」の異名を持つ。現在まで45都道府県を歌っている。パーソナリティーの高田文夫から「日本統一だよ。専売特許」と背中を押されると、水森は「申し訳ないですよ」と恐縮した。残り2県は「福岡と徳島です」という。29の地域