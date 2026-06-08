7人組アイドルグループ・CANDY TUNEが、6月5日と6日の2日間、目標だったという日本武道館で『CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026「CANDY CANDY CANDY PARTY」』を開催しました。デビュー3周年を記念して日本武道館でライブを開催したCANDY TUNE。ヒット曲『倍倍FIGHT!』や、最新曲『スペシャル感謝祭』など全28曲を披露しました。さらに、ライブ終盤には8月からグループ史上最大規模となる、全国18都市・23公演を回る全国ツアー