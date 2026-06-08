8日、スペイン・マドリードの議会で演説するローマ教皇レオ14世（ゲッティ＝共同）【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は8日、訪問先のスペインの議会で演説し、ウクライナや中東での紛争が続く中、武器によって「一時的な沈黙をもたらすことはできても、永続的な平和は築けない」と訴えた。世界の指導者に向けて「辛抱強い対話」を求めた。バチカン公式メディアによると、スペイン議会で教皇が演説するのは初めて。アフリカから