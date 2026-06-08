記者会見で質問に答えるIAEAのグロッシ事務局長＝8日、ウィーン（共同）【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は8日の定例理事会で、北朝鮮が新たに稼働したとして写真を公開した核物質の生産工場について、北西部寧辺で建設中だった新施設と内部の構造や配置が一致していると報告した。場所など詳細については明らかにされていなかった。グロッシ氏は、金正恩朝鮮労働党総書記が兵器級核物質の生産能力を