元「純烈」で俳優、声優の小田井涼平が８日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。来年３月３１日をもって「純烈」を卒業することを発表した白川裕二郎にエールを送った。「白川くん、３月末まで１０ヶ月近くありますが、ひとまずここまで本当にお疲れ様でした」と笑顔の絵文字とともに、つづった小田井。「残りの純烈ライフを最後の１秒までファンの皆さんと楽しんで、また新たなステージへ歩んで行ってください」と続けた。そ