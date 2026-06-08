お笑いタレント・お見送り芸人しんいち（41）が4日配信のABEMA「資産、全部売ってみた」（木曜後11・00）に出演し、現在の貯金額を明かす場面があった。「R-1グランプリ2022」王者に輝き、ブレークを果たしたしんいち。スタッフから「優勝したときがピークですか?」と給料事情について聞かれると「ぶっちゃけ、年々年収は上がっていて」と明かす。そこで「2022年の年収は?」と聞かれると、しんいちは「500万の賞金が入って、10