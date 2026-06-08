ボートレース宮島のＧ?「宮島チャンピオンカップ開設７２周年記念」は８日、準優勝戦３番勝負が行われた。高橋竜矢（２８＝広島）は準優１０Ｒ、インからコンマ０８のトップＳを踏み込むが、スリットから４カドの磯部誠が仕掛けてくる厳しい展開。しかし、握って回ると、ターン後の加速力の差でバックで突き放し、先頭ゴールを決めた。「磯部選手が来ているのは見えてました。僕もいいスタートを行ってたので、あとは差され