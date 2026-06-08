新日本プロレスとＤＤＴによる「一面対抗戦パート２」が８日に後楽園ホールで行われ、矢野通（４８＝新日本）率いる矢野郡とスーパー・ササダンゴ・マシン（４８＝ＤＤＴ）率いるササダンゴ軍による「５対５勝ち抜き戦」は衝撃の光景の連続となった。調印書に英語でこっそり書いてあった「すべての試合はＤＤＴルールで行われる」という文言を矢野が見逃していたため、対抗戦はササダンゴ軍が主導権を握ることに。まずは蛍光灯