ボートレース尼崎の「尼崎市市政１１０周年記念尼崎センプルカップ（開設７４周年記念）」が８日に開幕した。吉田拡郎（４４＝岡山）は４Ｒでトップタイとなるコンマ０７の踏み込みから、最内を突いて２着確保。９Ｒもイン逃げを決め、２走２連対と好発進を決めた。１３号機は２連率５４％の注目機。前回は田中駿兵と組んで優出２着と結果を残している。ただ、吉田のジャッジは辛口だ。「２連対率が高いけど、そこまで良く