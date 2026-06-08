メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市西区の商業施設で8日夕方に複数人が目やのどの痛みを訴え、0歳から40代までの男女8人が救急搬送されました。 「やばい」（視聴者提供映像） 警察によりますと、午後5時半ごろ、名古屋市西区の商業施設「ｍｏｚｏワンダーシティ」の警備員から「多数がせき込み、目がしばしばする、のどがイガイガする」と119番通報がありました。 消防によりますと、男女23人が症状を訴