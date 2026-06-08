暑さが残る夏の夜に、特別なスイーツタイムを楽しみたい方へ。ヒルトン東京2階のバー＆ラウンジZATTAでは、2026年6月15日（月）より夏限定の「夜パフェ」2種が登場します。旬のメロンやマンゴー、桃などを贅沢に使用した美しいパフェは、ひと匙ごとに異なる味わいや食感を楽しめるのが魅力。ライブミュージックが流れる大人の空間で、優雅な夜のひとときを過ごしてみませんか♡ 南国気分を味わうゴ