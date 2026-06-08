江蘇省環境モニタリングセンターは先ごろ、長江沿いの各市の環境モニタリングセンターやモニタリングステーションなどが、第2四半期（4〜6月）の長江・江蘇区間全線における長江スナメリの個体群調査を実施するよう計画し、無事完了した。中央テレビニュースが伝えた。12日間にわたり実施された今回の調査では、天候の影響から、実際に有効となる観測が行われたのは7日間だった。調査の結果、長江スナメリの群れ37グループの累計13