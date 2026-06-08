お笑いコンビ「ウーロンパンダ」が8日、6月末に解散することを発表した。慎太郎とシノが双方のSNSを通じて明らかにした。慎太郎は自身のXで「突然の報告にはなりますが6/30(火)のライブを最後にウーロンパンダを解散することになりました」と報告。「応援していただいた方々少しでもウーロンパンダに関わってくださった方々本当にありがとうございました！」とつづった。今後も芸人が続けるという。シノも自身のXでコンビ